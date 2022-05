Près de Lyon : le Festival Les IRréeLs s’installe à Villeurbanne en juillet

Géraldine Faraga, la directrice du Pôle Pixel, et Thomas Bouillon, le président de l’association Pôle Pixel, accompagnés de Cédric Van Styvendael, le maire de Villeurbanne et le Vice-Président de la Métropole de Lyon à la Culture, ont présenté ce jeudi matin le Festival Les IrréeLs au Pôle Pixel.

Le festival est en partenariat avec l’AADN, le Cinéma le Zola, Le CCO, Les intergalactiques, ZQSD Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma et Le Planétarium de Vaulx-en-Velin.

Une mise à l’honneur du numérique

Les IRréeLs s’organisent dans le cadre des programmes Villeurbanne, Capitale française de la Culture 2022 et Vivez l’été. Après deux ans de travail, c’est "le festival de toutes les cultures du numérique", explique Géraldine Faraga.

L’évènement a quatre thèmes : "au-delà du réel", "filmer aujourd’hui et demain", "dialogue entre sport, e-sport et gaming" et "vivants et présents."

La directrice souhaite, à travers cet évènement, créer "un espace de dialogue en jouant sur l’idée de réel et de virtuel." Ce festival "familial" sera un "lieu de rencontre entres les pratiques numériques quotidiennes des Villeurbannais et des œuvres d’artistes."

L’objectif du festival Les Irréels est de "donner, sur quatre jours, à voir, à vivre et à sentir de façon matérielle la richesse et la particularité de la culture de la jeune génération d’aujourd’hui", affirme Géraldine Faraga.

Quatre jours de programmation autour de quatre thématiques

Le premier thème "au-delà du réel" est un parcours dans l’espace public qui met en avant la réalité augmentée, les arts graphiques, la réalité virtuelle et la projection monumentale. Au parc Baillant-Couturier, de 14h à 18h, tous les jours du festival, les visiteurs pourront, par exemple, tester des disciplines aériennes grâce à la réalité virtuelle avec l’expérience immersive Hold On.

Le festival Les IrréeLs vise aussi à mettre en avant des artistes tels qu’Elly Oldman. Sa fresque interactive, évolutive et sans fin sera également présentée au parc Vaillant-Couturier, en dessin mais aussi en réalité augmentée.

Le Pôle Pixel a, initialement, pour fonction de regrouper des entreprises de l’image, du son et des industries créatives. C’est pourquoi, dans le parcours "filmer aujourd'hui et demain" il souhaite mettre à l’honneur "la diversité et la richesse des images [qui y sont] fabriquées, au sein d’une programmation spéciale", déclare Géraldine Faraga. Hormis cette projection, des conférences vont être organisées comme celle de Yann Minh. L’artiste invitera les visiteurs à la projection de son NooMuseum où il joue avec les sons, la lumière et les métaverses. Elle aura lieu à 20h le samedi 9 juillet.

Par ailleurs, l’objectif du thème "dialogue entre sport, e-sport et gaming" est de faire le lien entre les sports réels et virtuels en proposant des compétitions. Pour ceux qui ont toujours rêvé de pouvoir jouer sur un grand écran, ça sera chose faite au cinéma le Zola, à 15h le dimanche 10 juillet. Cette session de jeu vidéo est organisée par le Groupement Régional d’Actions cinématographiques (GRAC) et Playful, une startup d’ateliers de réalité augmentée, qui sélectionneront plusieurs jeux vidéo en lien avec un film, encore secret.

Enfin, le dernier thème, "vivants et présents" correspond à un programme de spectacle et de soirées. Entre autres, aura lieu, le vendredi 8 juillet à 15h et 20h, le concert immersif Out Of Your Mind sous le dôme du planétarium de Vaulx-en-Velin. Le groupe High Tone et AV Extended, une agence de vidéo-mapping monumentaux, joueront sur les sons et les lumières.

M.N.