Cédric Van Styvendael : "Faire en sorte que les propositions d'Anne Hidalgo accrochent"

Cédric Van Styvendael est un homme occupé. Maire de Villeurbanne et vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la Culture, il fait face à quelques polémiques. Comme les départs coup sur coup de Dominique Hervieu (Maison de la Danse) et de François Bordry (Biennale de Lyon). A propos de ce dernier, Cédric Van Styvendael estime que ce "faux départ organisé" est une "escroquerie" et une "manière de faire qui fragilise les Biennales".

Autre tâche, le dossier des anciennes usines Fagor-Brandt : "Je n'assume pas le timing et la manière de l'annoncer. Mais une occupation transitoire a un début et une fin", prévient l'élu villeurbannais, qui dénonce des "faux procès qui participent au greenbashing ambiant".

Pour Cédric Van Styvendael, "c'est dans le non-spectaculaire que l'on va changer les politiques culturelles pour les années à venir". Une référence à l'année en cours, décisive pour Villeurbanne capitale de la Culture. De nombreux évènements ont lieu chaque semaine ou presque. "Quais du Polar a proposé de faire partir son enquête de Villeurbanne", se félicite l'édile, qui promet pour décembre "quelque chose de spectaculaire qui va proposer d'écrire les prochaines pages de l'histoire culturelle de Villeurbanne et rendre hommage à ceux qui s'investissent pour en faire un évènement incroyable".

Egalement porte-parole d'Anne Hidalgo pour la présidentielle, Cédric Van Styvendael est bien obligé de reconnaître que "c'est une campagne difficile, on ne peut pas dire autre chose. Mais c'est une candidate et un programme en lesquels je crois". Pour le socialiste, la maire de Paris est atteinte du "syndrôme de la poêle Tefal, les choses n'accrochent pas. Notre boulot c'est de faire en sorte que ça accroche, que nos propositions trouvent du sens".

