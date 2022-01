Une aide de la Métropole de Lyon pour la culture villeurbannaise

Pour soutenir cette initiative, la Métropole de Lyon va débloquer une enveloppe de 300 000 euros, qui viendra se greffer au million d’euros décerné par l’organisation de ce concours. L’enjeu de cette subvention va être de pérenniser la première aide gagnée suite au concours national. En effet, dans le cadre de sa stratégie culturelle pour la période 2021-2026, la Métropole souhaite développer la culture comme levier d’inclusion sociale et territoriale, notamment à travers l’éducation artistique et culturelle (EAC).

La commune avait décidé d’orienter sa candidature vers les jeunes, à travers deux axes : l’éducation artistique et culturelle, ainsi qu’une ‘’grande saison’’, accompagnée de propositions culturelles et évènementielles élaborées avec la jeunesse, mais également des propositions. Le programme se penche sur les enjeux d’inclusion sociale, tout en ayant une dimension ‘’d’aller-vers’’ les personnes les plus éloignées de l’offre culturelle, et ce à l’échelle du territoire.

Le président de la Métropole Bruno Bernard s’était félicité de cette victoire : "Je félicite encore une fois Cédric Van Styvendael, Maire de Villeurbanne et Vice-Président à la Métropole de Lyon en charge de la culture, pour avoir décroché ce titre, et su mettre sa ville, et notre territoire, à l’honneur au travers de ce grand projet. Être un soutien de Villeurbanne ‘‘capitale de la culture 2022’’, ce n’est pas seulement faire-valoir notre politique, mais c’est surtout créer un sentiment d’appartenance pour l’ensemble des Grand Lyonnais, autour de temps forts nous rassemblent, toutes et tous, et valorisent le territoire tout entier".

Au total, seront organisés pas moins de 700 évènements, 200 concerts, 30 festivals ou encore 22 concours patrimoniaux par la ville villeurbannaise.