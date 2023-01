Villeurbanne : dernier soir pour voir ou revoir le spectacle Vitale

Projeté sur la façade de l’Hôtel de Ville et place Lazare-Goujon, il fonctionne en écho à la Fête des Lumières de la voisine lyonnaise.

Attention si vous n’avez pas encore pu profiter de sa projection gratuite, ce dimanche 1er janvier sera le dernier soir de représentation.

De 18h à 21h, Vitale est un spectacle de vidéo-mapping durant 20 minutes et mélangeant créations graphiques et sonores, en hommage aux évènements artistiques et culturels accueillis toute l’année 2022 à Villeurbanne. Au total, sept tableaux différents sont proposés au public.