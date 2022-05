Les 10 choses incontournables à faire à Lyon !

Praline et Rosette a concocté pour nous le guide des meilleures choses à faire pour une escapade lyonnaise. Entre visites, adresses gourmandes et bons plans, retrouvez la sélection des meilleures choses à faire pour visiter Lyon en 2, 3 ou 4 jours !

• Déambuler dans le Vieux-Lyon…

… le plus grand quartier Renaissance du monde après Venise, en profiter pour visiter la Cathédrale Saint-Jean, découvrir les traboules, ces fameux passages secrets 100% lyonnais (immanquable: la longue traboule au 54 rue Saint-Jean), se…

• Monter à la basilique de Fourvière…

… en funiculaire (surnommé la ficelle), découvrir celle qui domine et protège la Ville depuis la fin du XIXe siècle et s'émerveiller devant le théâtre antique, vestige de l'époque gallo-romaine qui pouvait accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs et qui accueille tous les ans le festival, les Nuits de Fourvière. Avant de redescendre, n'oubliez pas de…

• Découvrir les spécialités lyonnaises…

… de la capitale de la gastronomie, de la rosette au saint-Marcellin en passant par l'incontournable praline rose, grâce à un foodtour organisé par Praline et Rosette, la spécialiste des visites gourmandes à Lyon ou encore profiter du pass MIAM, un carnet gastronomique pour vous balader et vous régaler en autonomie. Profitez d'une visite dans cette ville gourmande aux…

• Faire du shopping sur la Presqu’île…

… en se baladant dans les grandes artères commerçantes, rue de la République, rue Edouard Herriot, rue de Brest et s'accorder de petites haltes sur les plus jolies places lyonnaises : la place Bellecour, immensément grande, la place des Célestins, si calme, la place des Jacobins, toujours si lumineuse et la place des Terreaux animée par ses nombreuses terrasses. N'oubliez pas de…

• Se perdre dans le Grand Hôtel-Dieu…

… ce splendide bâtiment datant du XIIe siècle qui n'a cessé de s'agrandir du XVI au XVIIIe siècle et qui après avoir hébergé un des plus grands hôpitaux de Lyon jusqu'en 2010 a été totalement rénové pour être aujourd'hui un lieu de vie regroupant des…

• Mâchonner dans un bouchon lyonnais…

… et découvrir nos spécialités lyonnaises : des gratons aux saladiers lyonnais en passant par la quenelle ou l'andouillette. Alors tenté ? Et pour les plus téméraires, vivez l'aventure lyonnaise à 100% et optez pour…

• Faire une balade sur les Berges du Rhône…

… totalement aménagées sur 5 km qui permettent de relier le parc de la Tête d'Or au parc de Gerland et qui offrent de splendides points de vue comme ici sur la splendide façade Soufflot du Grand Hôtel-Dieu.. L'idéal pour en profiter ?

• Faire un pique-nique au parc de la Tête d’Or…

… le plus grand parc urbain de France créé en 1857 (la même année que Central Park à New-York!), apprécier le jardin botanique qui abrite une des plus belles collections végétales d'Europe sur 8 hectares, ou encore côtoyer girafes, zèbres et singes dans le zoo (gratuit). Le parc est aussi idéal pour…

• Découvrir les Halles de Lyon – Paul Bocuse…

… le temple de la gastronomie lyonnaise où spécialités lyonnaises côtoient produits d'exception (foie gras, saumon fumé, truffe...) ou encore les spécialités étrangères (libanaises, italiennes...). Le meilleur moyen de visiter ce lieu d'exception ? Un…

• Monter à la Croix-Rousse…

… en flânant dans les pentes de la Croix-Rousse, dénicher les bonnes adresses de créateurs, arriver sur le plateau de la Croix-Rousse et être récompensé par une splendide vue sur la Ville avant de profiter de l'un des plus beaux marchés de Lyon : le marché de la Croix-Rousse (tous les matins du mardi au dimanche). N'oubliez pas le…