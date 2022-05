Autour de Lyon : des parties l’A7 et du périphérique fermées de 21h à 6h toute la semaine

En effet, l’autoroute A7 sera fermée à la circulation en direction de Marseille entre les noeuds de de Feyzin et de Ternay de 21h à 6h jusqu’à jeudi soir inclus. Cette interdiction d’accès permettra aux entreprises mandatées par Vinci d’effectuer des travaux d’aménagement sur les voies.

Plus au nord, c’est une bonne partie du boulevard périphérique Laurent-Bonnevay qui connaitra le même sort toutes la semaine. OnlyMoov informe que la circulation sera interdite de 21h à 6h entre les portes de Croix-Luizet et des Essarts en direction du sud. Une fermeture qui permettra aux équipes de rénover la chaussée pour plus de conforts pour les automobilistes.