Lyon : l’agriculture envahit la ville en mai

A partir de samedi et jusqu’au 24 mai prochain, la première édition de la "Ville Comestible" aura lieu. L’agriculture urbaine sera mise en avant dans tout Lyon.

L’évènement a pour objectif de permettre aux Lyonnais de "s’informer, échanger et découvrir les initiatives du territoire pour replacer l’alimentation au cœur de la ville", explique la Ville de Lyon dans un communiqué. Les Lyonnais pourront alors, dans tous les arrondissements, découvrir des "lieux qui font la ville comestible au quotidien" comme des jardins partagés, des fermes ou des vergers urbains.

Plusieurs évènements organisés

De plus, les conférences "L’histoire de l’horticulture et des jardins en région lyonnaise" et "Comment cette épopée culturelle et scientifique nous engage vers une résilience alimentaire et un nouveau modèle agricole ?" seront présentées les 16 et 19 mai.

Autre évènement de ce projet : les "48h de l’Agriculture Urbaine." A l’initiative de la Maison de l’Agriculture Urbaine de Lyon (MAUL), elles se divisent en deux temps les 14 et 15 mai. Un village des initiatives sera, d’abord, mis en place le samedi aux jardins des Girondins, dans le 7e arrondissement. Et le dimanche, les agriculteurs urbains organiseront, ensuite, des portes ouvertes dans 13 lieux lyonnais comme le jardin d’Ornano, dans le 1er arrondissement, et le Permalab d’Ostara, dans le 9e arrondissement.

Un plan à long terme

Hormis ces dix jours d’évènements, ce plan "Ville Comestible" vise à faire de Lyon une "ville-nature" afin "d’augmenter le potentiel nourricier de la ville et construire une relation durable entre la ville et la campagne."

Concrètement, la Ville souhaite planter un verger municipal par an et par arrondissement et de "développer un paysager nourricier" avec, entre autres, des potagers et des zones de cueillette. Elle prévoit également de créer une Maison de l’Agriculture Urbaine, de développer "deux "quartiers fertiles" dans les 8e et 9e arrondissements" et de créer des "fermes urbaines pédagogiques et des projets d’agriculture urbaine." Enfin, la Ville veut soutenir les acteurs de l’agriculture urbaine du territoire lyonnais.

A noter que "25 hectares de jardins citoyens, 2 700 jardins de rue, 18 vergers et 500 arbres fruitiers plantés par an" existent déjà à Lyon.