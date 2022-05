Lyon : la Duchère, futur quartier fertile et solidaire ?

D’ici 2026, la Duchère, labellisé écoquartier, sera un "quartier fertile" afin de devenir, à long terme, une "cité fertile et solidaire." L’objectif de ce type de projet est de développer l’agriculture urbaine privée et publique autour de la solidarité.

Cette transformation fait suite à un appel à projet "Quartier Fertile" lancé en 2020 par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) qui financera une partie des aménagements duchérois. Une centaine de quartiers métropolitains concernés par un projet de renouvellement urbain sont visés pour développer l’agriculture urbaine.

D’après Grégory Doucet, le maire de Lyon, celle-ci est "fondamentale" car elle permet de "produire des ressources nourricières", de "créer des emplois redynamisant le territoire […], du lien entre les habitants avec les différentes initiatives citoyennes [et] des connaissances autour de la nature."

Cette dimension solidaire est primordiale dans ce projet de "quartier fertile" car "l’alimentation ne doit plus être une variable d’ajustement pour les foyers, surtout les plus précaires", appuie Jérémy Camus, le vice-président de la Métropole en charge de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Résilience du territoire.

Tout un quartier qui se végétalise

Le secteur de la Sauvegarde dans la Duchère est le point central du futur quartier fertile. A travers ce projet, la Ville et la Métropole de Lyon ambitionnent de construire une "Halle agriculturelle" à côté d’une ferme maraîchère située au nord de la Sauvegarde. Parce que dans "agriculture", il y a "culture" cette halle les mettra en lien avec des ateliers de sensibilisation et de médiation. Des produits locaux issus de circuits courts et accessibles à tous seront aussi mis en vente.

Hormis ce projet de "Halle agriculturelle", le Jardin partagé de la Sauvegarde et le Jardin d’Emile, deux jardins pédagogiques, ont été plantés grâce à une vingtaine de jardiniers. Des parcelles collectives et individuelles sont mises à leur disposition. Pour les membres de ces jardins, c’est un succès : "ça crée du lien entres toutes les générations. On les fait vivre avec des apéros-jardins, entre autres", illustre une jardinière.

Des composteurs urbains, des ruches et un pâturage ont également été mis en place à l’initiative des Duchérois. A noter que les enfants du quartier apportent leur touche dans chaque espace vert avec, par exemple, des fresques.

Mais le reste du quartier du 9e arrondissement se transforme également comme le secteur du Plateau qui, depuis 2004, évolue en cité-jardin.

M.N.