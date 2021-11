Lyon futur potager cultivable ? Le plan "ville comestible" lancé pour "recréer un lien avec la nature"

Sûrement pas Grégory Doucet et ses élus écologistes qui doivent voter ce jeudi au conseil municipal le plan "Ville comestible". Pas moins d’1,2 million d’euros seront débloqués pour permettre à Lyon de changer de visage.

Les Lyonnais qui ont voté pour les Verts voulaient des arbres ? Ils auront mieux que cela puisque le plan prévoit de débétonner des surfaces importantes, de tester les sols puis d’y planter des arbres fruitiers et des plantes comestibles. Un projet qui se poursuivrait également dans différentes parcs lyonnais.

La suite logique des choses consistera en la récolte des produits et de leur consommation par les habitants. Et ainsi "refaire le lien entre les gens urbains et la nature" comme l’a indiqué ce mercredi Gautier Chapuis, conseiller délégué en charge de l’Alimentation.

Ce sont 1400 arbres qui doivent voir le jour, ainsi qu’une maison de l’agriculture urbaine. L'accent sera notamment mis sur des légumes disparus et des produits typiquement lyonnais.