Jérémy Camus : "Avoir une nouvelle génération de paysans sur la Métropole pour alimenter ses 1,4 million d’habitants"

Dans le monde d'avant, celui de Gérard Collomb, la Métropole de Lyon se voulait attractive pour les grandes entreprises et les touristes étrangers. Dans celui d'aujourd'hui, celui des écologistes, ce sont plutôt les agriculteurs qui sont courtisés. D'où l'investissement de 10 à 12 millions d’euros pour faire revenir l’agriculture sur le territoire de la Métropole.

Aujourd'hui, il y a 340 exploitations sur le territoire. "On a 40% d’agriculteurs en moins depuis 20 ans. Et 62% des agriculteurs ont plus de 60 ans, relève Jérémy Camus. C’est un vrai enjeu aujourd’hui d’avoir une nouvelle génération de paysans sur la Métropole pour alimenter les 1,4 million d’habitants".

Le vice-président de la Métropole chargé de l'Agriculture veut "optimiser nos 23 000 hectares de surfaces agricoles (...) pour améliorer l’autonomie alimentaire de notre territoire. 95% de ce qui est produit ici part alimenter d’autres bassins".

Jérémy Camus est aussi au centre de la polémique sur le futur cimetière métropolitain de Charly, qui prendrait la place de terrains agricoles et de surfaces arborés. L'écologiste contre-attaque en prenant pour cible le maire de Charly Olivier Araujo qu’il accuse de se réveiller car ses propres projets pour ces terrains tombent à l’eau avec le cimetière : "En décembre dernier, on a reçu un courrier de M. Araujo qui nous demandait justement de changer nos documents pour urbaniser des terrains agricoles pour faire une zone artisanale et un complexe sportif. Hasard ou coïncidence, ces terres sont celles concernées par le projet de cimetière".

Jérémy Camus pilote également le projet de renouveau de la Cité internationale de la Gastronomie de Lyon au Grand Hôtel-Dieu : "On va essayer d’y amener de l’expérience gustative".

