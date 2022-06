Ma Région & Moi : "Le plus gros budget de France pour défendre l’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes"

Troisième épisode de Ma Région & Moi, et direction le Salon international de l’Agriculture. C’est logiquement Jean-Pierre Taite, vice-président chargé de l’Agriculture, qui nous reçoit. Il est revenu sur le soutien de la Région à ce secteur. "Le président Laurent Wauquiez m’alloue le plus gros budget de France pour défendre l’agriculture. Je vois beaucoup de mes collègues vice-présidents, il y a pas mal de jalousie (sourire)", reconnaît le maire de Feurs dans la Loire.

"C’est une volonté politique de défendre l’économie, l’agriculture, l’aménagement du territoire. L’agriculture, c’est le bien manger. La qualité de nos acteurs agricoles mérite qu’on puisse les soutenir à une belle hauteur", poursuit celui qui était au salon accompagné de Neige, une vache charolaise du Grand-Bornand.

"On n’est pas la meilleure agriculture au monde pour rien. Il faut porter nos agriculteurs, ils en ont besoin", indique Jean-Pierre Taite, qui travaille sur des plans-filières avec des critères qui amènent des soutiens financiers aux filières d’élevage, de maraîchage, de viticulture, les circuits-courts…

Et même la filière aquaculture, comme nous l’explique Jean-Luc Payet-Pigeon, président de l’ADAPRA. Aujourd’hui, des centaines de personnes et d’entreprises en vivent en Auvergne-Rhône-Alpes. Et la Région en veut toujours plus puisqu’elle propose une aide à l’installation que le ministère de l’Agriculture avait abandonné. "Aide à l’investissement, aide pour faire connaître les produits, modernisation des exploitations…", poursuit Jean-Luc Payet-Pigeon.

Il faut aussi oeuvre face au réchauffement climatique : "C’est un gros morceau car il ne faut pas gaspiller l’eau, il faut même la recycler".

"Le fil conducteur que Laurent Wauquiez a souhaité, c’est l’adaptation aux aléas climatiques. Ce sont 50 millions d’euros par an qui sont consacrés pour que tous les acteurs de notre monde agricole s’adaptent. On a vécu un gel historique l’année dernière, on a vécu des sécheresses, de la neige, des printemps précoces", énumère Jean-Pierre Taite.

Sans oublier la dotation jeune agriculteur "qui est la plus importante de France car elle est à 44 000 euros".

Le soutien à l’agriculture, c’est bien souvent pour garantir une bonne alimentation aux habitants. L’objectif depuis deux mandats à la Région, c’est que "les lycéens puissent avoir, au quotidien, des produits d’Auvergne-Rhône-Alpes dans leur assiette".

