Pollens de graminées : le Rhône en alerte rouge

Le Réseau national de surveillance aérobiologique a placé le Rhône en alerte rouge pour le pollen de graminées. La météo estivale de ces derniers jours favorise la dispersion et la propagation de ce pollen particulièrement allergisant. L'Ain et l'Isère sont également concernés.

"Le risque d'allergie ne dépassera pas le niveau moyen pour les pollens de chêne qui sont moins allergisants que les graminées", précise également le réseau.

Le RNSA recommande aux personnes sensibles et allergiques de bien suivre leurs traitements et consulter leurs médecins traitants. Il est aussi conseillé de prendre quelques précautions comme éviter la tonte des pelouses ou encore bien se laver le corps et les cheveux avant de dormir.