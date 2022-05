Lyon : circulation interdite ce dimanche sur le parcours du Lugdunum Roller Contest

A cause de l’évènement de roller lyonnais, "une partie des quais du Rhône" est fermée à la circulation, explique la Ville de Lyon.

D’une part, faisant partie du petit parcours du Lugdunum Roller Contest, la place Bellecour, la rue de la Barre et la place Antonin Poncet sont fermées de 6h à 19h dimanche.

D’autre part, d’autres lieux lyonnais sont, eux, interdits à la circulation de 11h à 19h. Sont concernés le pont de la Guillotière, le quai Claude Bernard entre les ponts de la Guillotière et de l’Université, le quai Gailleton, le pont de l’Université et le quai Augagneur situé entre le pont Wilson et celui de la Guillotière.

Après deux ans d’absence pour cause sanitaire, le marathon de roller lyonnais revient pour sa 17e édition. Au programme : des courses pour enfants inspirées des épreuves de la Coupe de France Marathon Roller, l’épreuve internationale Skate Cross, le parcours familial Loisir, 42km de marathon et des initiations au roller et au skateboard.