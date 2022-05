Réglementation des marchés : une manifestation devant l’Hôtel de Ville de Lyon

L’ACIMF invite "tous les commerçants des marchés de la région Rhône-Alpes" à se mobiliser une nouvelle fois ce lundi à 15h devant l’Hôtel de Ville de Lyon, dans le 1er arrondissement de Lyon.

L’association souhaite "condamner la modification et le durcissement des nouveaux règlements des marchés de la ville de Lyon [et] la suppression de plusieurs de [leurs] droits et de [leurs] acquis", explique-t-elle dans un communiqué.

Lors d’une "manifestation pacifique", les commerçants représentés par ce collectif demande à "l’adjointe au maire déléguée à l’économie Camille Augey de [les] recevoir afin de trouver tous ensemble une solution pour tous."

Pour rappel, Camille Augey avait annoncé, il y a quelques jours, les modalités de cette nouvelle réglementation : réduction de la durée des absences des forains, priorité des produits de saison, interdictions des barnums et intégration au plan "Ici.C.Local." Ces changements visent à "améliorer l’attractivité des marches forains" et à "fidéliser les clients lyonnais", assurait-elle.