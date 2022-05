Lyon : un nouveau règlement des marchés forains pour "améliorer leur attractivité"

Après une concertation avec les associations de forains et les syndicats du secteur, Camille Augey, l’adjointe déléguée à l’emploi et à l’économie durable, a dévoilé ce mercredi un nouveau règlement pour les marchés. D’après elle, c’est "l’aboutissement d’un vrai dialogue", malgré les manifestations d'un syndicat.

Cette réglementation vise à "améliorer l’attractivité des marchés forains" et à "fidéliser les clients lyonnais", explique l’adjointe au maire.

A noter que Lyon comporte 85 marchés répartis sur les neuf arrondissements ce qui fait d’elle la ville française qui en a le plus. "C’est une grande fierté et une véritable richesse", décrit Camille Augey.

Partir des clients lyonnais

L’objectif du règlement est de satisfaire les attentes des consommateurs. Pour les connaître, la Ville a mené une enquête auprès de 1009 clients de différents types de marchés.

Plusieurs points d’améliorations en résultent : "le lien avec les commerçants, la place donnée aux produits locaux, le confort de déambulation et l’étiquetage peu clair des produits", présente l’écologiste.

A partir de ces avis, la Ville a affiné le règlement qui n’a pas évolué depuis une vingtaine d’années.

Une mesure pour chaque problème soulevé

Pour répondre à ces demandes, des différentes mesures vont être mises en œuvre d’ici plusieurs semaines par un arrêté.

Pour créer plus de lien entre commerçants et clients, la question de la durée des absences, principal point de divergence, a été réévaluée. Les forains avaient le droit d’être absents huit semaines consécutives avant d’être radié mais cette limite a été baissée à cinq semaines. Ajouter à cela, les commerçants pourront avoir cinq semaines de "congés" supplémentaires, une fois par an.

Afin d’accorder davantage de place aux produits locaux, une nouvelle activité prioritaire de "produits de saison" a été créée. Cela signifie que si un commerçant est absent, cette catégorie de produits prime sur les autres. Un appel aux candidatures sera aussi fait en cas de vacances. Ces mesures visent à "enrichir l’offre de produits."

De plus, les barnums vont être interdits pour faciliter le passage des clients. Les forains ont d’ici le 1er janvier 2025 pour les échanger avec des parasols, par exemple.

Enfin la Ville va intégrer le plan "Ici.C.Local" basé sur le volontariat. Concrètement, trois couleurs qui correspondront chacune à une catégorie de produits (bio et local, bio, aucun des deux, etc.) vont être choisies. Cette classification se fera avec les commerçants. L’objectif est de proposer "une meilleure méthode d’identification des produits", affirme Camille Augey.

Première partie d’un plan en plusieurs étapes

D’autres étapes vont suivre la création de ce nouveau règlement.

La deuxième est la saisine « mon marché idéal » qui s’inscrit dans la suite de l’enquête déjà menée par la Ville. D’après Camille Augey, le souhait de créer une "vrai lieu de vie dans les marchés" a été émis.

La troisième et dernière étape consiste en un "état des lieux des marchés." Les marchés lyonnais vont être analysés un par un afin de leur apporter des améliorations précises en fonction des besoins de chacun.

M.N.