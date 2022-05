Face à Nantes, l’OL l’emporte pour la dernière au Groupama Stadium cette saison - VIDEO

En effet, les Gones foulaient la pelouse du Groupama Stadium de Décines pour la dernière fois de la saison en affrontant le FC Nantes dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1.

Un match sans grand enjeu mais que les hommes de Peter Bosz se devaient de remporter pour se faire pardonner leur mauvaise saison. Mission accomplie pour les joueurs qui se sont imposés sur un score de 3 à 2.

Les choses ont plutôt bien commencé pour les Lyonnais avec l’ouverture du score à la 9’ de Moussa Dembélé. Il marquait son huitième but en six matchs.

Juste après les célébrations, le stade a consacré une minute de son temps pour rendre hommage à l’ancien nantais Emiliano Sala, mort dans un accident d’avion en 2019 et dont la mémoire avait été salie le week-end dernier par les ultras niçois.

Après ce premier quart-d’heure de domination, Lyon se calme un peu et il aura fallu un grand Anthony Lopes pour permettre à l’Olympique Lyonnais de rester devant. Ça tiendra comme tel jusqu’à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les occasions s’enchainent des deux côtés mais le score n’évolue pas. Il faudra attendre la 78’ pour voir Lucas Paqueta ranimer le Groupama Stadium. Le Brésilien conclut une très belle action collective initiée par Maxence Caqueret qui a fait son grand retour après une longue blessure.

Hélas, trois minutes plus tard, les Nantais réduisent l’écart par l’intermédiaire de Quentin Merlin. Le match s’emballe et à la 85’, l’OL reprend à nouveau le large grâce à Mateus Tetê. En toute fin de rencontre les Canaris répondent à nouveau en marquant un ultime but.

Le score en restera là, les Lyonnais disent au revoir à leur public en signant une courte victoire.