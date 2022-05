Face à Cholet, l'ASVEL veut entamer les play-offs avec sérieux

Avec l'avantage du terrain, les hommes de TJ Parker comptent mettre la pression sur leur adversaire : "C'est au meilleur des trois matchs. Gagner à la maison, c'est la clé pour pouvoir aller là-bas et mettre la pression sur eux", a confié Charles Kahudi en conférence de presse d'avant-match.

"Sur une série de trois matchs, la première rencontre à domicile fait toujours un peu peur. Cholet est une bonne équipe, qui est sur une bonne dynamique, mais il va falloir être sérieux", a prévenu TJ Parker, l'entraineur villeurbannais.

Car le challenge est excitant. L'ASVEL vise un troisième titre de champion de France d'affilée. "C'est un objectif. Le chemin sera long et il faut prendre étape par étape. Tout le monde est préparé pour ça, on travaille pour ça et notre équipe a été montée pour ça. Ce n'est pas un challenge évident, mais on adore ça. J'espère qu'on va se galvaniser pour surmonter ça et aller chercher ce troisième titre", a expliqué Charles Kahudi, qui compte sur les encouragements du public de l'Astroballe.

Pour l'occasion, des maillots "Mission Three-Peat" seront distribués aux supporters pour rappeler l'objectif : "Je vois les maillots dans la salle, c'est bien, mais avant de penser au Three-Peat, il faut penser au premier tour. Il y a du boulot, mais j'espère qu'on répondra présent", a conclu le capitaine de l'ASVEL.

F.L.