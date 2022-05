Lyon : contrôlé avec de l'alcool sur la voie publique, un élu échappe deux fois à l'amende (Màj)

Mise à jour à 18h25 : Suite à la publication de notre article et plus de 24h après avoir été contacté ainsi que son entourage, Boris Miachon-Debard a réagi et narre une autre version que celle de FO Police municipale : "Il y a un peu plus d'une semaine je partageais un temps convivial sur les tables publiques de la place Mazagran. Dans leur ronde des policiers municipaux sont venus faire cesser les consommations de bières en prévention des troubles réguliers que connaît la place. Je me suis présenté à l'un d'entre eux à qui j'ai dit comprendre l'action étant moi même élu du 7e et concerné par la tranquillité de la place et des riverains. Suite à quoi nous avons rangé nos affaires et sommes partis dans un échange de cordialités avec les agents".

Article initial : Le syndicat FO a décidé de dénoncer un élu du 7e arrondissement dans un post sur les réseaux sociaux. "Place Mazagran, alors que la mairie centrale met des moyens de police municipale pour lutter contre des délits et incivilités. Les consommations d'alcool sont sanctionnées par arrêtés municipaux. Un élu du 7e, en infraction, sort à deux reprises une carte déclinant son identité", écrit le syndicat policier.

Ce conseiller d'arrondissement aurait donc tenté de se soustraire à un contrôle, voire à une amende, en dégainant sa carte d'élu.

Selon nos informations, il s'agirait de Boris Miachon-Debard, adjoint à la maire du 7e chargé de l'Urbanisme et de l'Aménagement, et actuellement engagé dans la campagne des élections législatives comme suppléant de Marie-Charlotte Garin, candidate de la NUPES dans la 3e circonscription du Rhône.

Les faits remonteraient à plusieurs jours. L'élu communiste aurait été surpris en train de boire avec des amis place Mazagran, en dehors du périmètre autorisé du bar associatif Le Court-Circuit. Une zone bien connue de la police et des riverains qui se plaignent quotidiennement de rixes et de consommation/trafics de drogue à ciel ouvert.

Malgré nos messages et appels répétés, Boris Miachon-Debard est resté injoignable jeudi et vendredi pour donner sa version de l'affaire et répondre à FO police municipale de Lyon.