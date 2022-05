Boris Miachon-Debard (PCF) : "La VIe République que l'on veut, c'est celle qui part de nos quartiers"

Candidat PCF dans la 3e circonscription du Rhône, Boris Miachon-Debard a un peu l'impression ce lundi d'être dans la peau de l'enfant pas invité à la boom de l'année après l'annonce d'un accord entre EELV et la France insoumise. "J'attends la fumée blanche de Paris. L'important, c'est qu'une alliance dynamique se fasse. Que ce soit une union et pas un ralliement. C'est là où ça a coincé jusqu'à présent. (...) Les quatre partis n'ont pas été réunis autour d'une table, ça se passe par allers-retours parisiens, ce n'est pas avec ça qu'on va lancer une dynamique populaire", réagit l'élu lyonnais.

"Il faut mettre un coup d'arrêt au projet ultra-libéral d'Emmanuel Macron. Donc il faut que l'on soit majoritaire et que l'on gagne de partout. (...) On dit qu'il y a des hommes et des femmes qui sont implantés localement et qui mène des combats depuis des années qui sont les mieux placés pour faire la dynamique populaire qui va nous permettre de tous gagner", prévient-il.

Sur le cas de Vénissieux et de la 14e circonscription du Rhône, le Parti communiste a vu d'un très mauvais oeil le parachutage pour LFI de Taha Bouhafs. "Michèle Picard (la maire PCF de Vénissieux ndlr), c'est la bonne personne pour réunir toute la gauche", défend Boris Miachon-Debard. "Taha Bouhafs, il vient de l'Isère. Ce n'est pas très sérieux. La VIe République n'a pas de place à donner aux parachutages. (...) La VIe République que l'on veut, c'est celle qui part de nos quartiers", conclut-il.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Union LFI-EELV...et le PCF ?

01:05 Pourquoi ça coince ?

02:00 Michèle Picard/Vénissieux

03:45 Fabien Roussel accusé par LFI

05:00 Taha Bouhafs

05:58 Points d'accord/désaccord