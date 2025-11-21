Un élu visé par des jets d'oeufs à Lyon : "Cette personne, lâche, a peut-être cru me faire taire"

Elle alertait les collectivités et l'Etat sur la situation critique du sans-abrisme dans l'agglomération, avec des centaines d'enfants et de familles à la rue.
Alors qu'il défilait, Boris Miachon-Debard, élu communiste du 7e arrondissement et suppléant de la députée Marie-Charlotte Garin, a été la cible de jets d'oeufs. L'un d'entre eux l'a même atteint à la tête.
L'épisode, passé inaperçu, est révélé par l'intéressé.
Dans un communiqué, l'élu PCF estime avoir été visé délibérément par une personne depuis sa fenêtre, puisqu'il portait son écharpe tricolore.
"La haine des pauvres et la violence physique, ce sont les méthodes de l'extrême-droite", réagit Boris Miachon-Debard.
"Cette personne, lâche, a peut-être cru me faire taire, alors je le redis plus fort : Il faut mobiliser les immeubles vides, publics comme privés. Et que la Métropole augmente son budget d’accueil d’urgence. Il y en a marre de voir des gamins à la rue !", conclut le communiste, qui a également un mot de soutien à Malika Benarab-Attou, ancienne eurodéputée et tête de liste LFI dans le 2e arrondissement, qui se trouvait à ses côtés lors des jets d'oeufs.
il faut plutôt être courageux pour s'attaquer à l'islamogauchisme....🤮🤮🤮Signaler Répondre
Tu as surement une explication, toi le haut en argumentation.Signaler Répondre
Dans cette affaire la seule certitude est que le lanceur est particulièrement adroit .Signaler Répondre
De là à le qualifier tout de suite d'extrême droite ... C'est la rengaine habituellement rabâchée par les idéologues lorsqu’ils n’ont pas d'argumentation rationnelle à proposer
ça existe chez nous ?Signaler Répondre
Que pense t-il des missiles que ses amis Russes envoient sur le peuple Ukrainien , c'est pas des oeufs
Faut acceptez tes contradictions, mais ils étaient bio, moins grave, Marie Charlotte approuve
Anaïs elle en est où dans les sondages ?🤔Signaler Répondre
Ah mince je viens juste de faire ma recherche..
J'espère qu'ils étaient daubés, autant éviter le gaspillage..Signaler Répondre
Les œufs étaient bio, comme les pavés que ces copains lancent sur les flicsSignaler Répondre
Non...Signaler Répondre
Pour preuve, les antifas sur les militants du PS lors de la manifestation parisienne du 1er Mai 2025...
Les œufs étaient ils bio ?Signaler Répondre
Vous ne croyez pas si bien dire : les antifas attaquent les élus et militants de gauche non LFI...Signaler Répondre
Toi, c'est ta co...rie qui tourne en boucle !!!Signaler Répondre
et on fait un article sur ça? il a rien d’autre à raconter plutot que pleurnicher pour un œuf? il a pas un programme sur lequel convaincre le gars?Signaler Répondre
le specialiste du snacking rapide en station garde à vous!Signaler Répondre
Pour un coco gâcher un œuf est un sacrilège, 90% devait revenir aux dirigeants du parti et 10% au petit peuple ;-)Signaler Répondre
Parce que les méthodes de gauche sont plus douces ?Signaler Répondre
Cet incident est regrettable et non républicain,Signaler Répondre
mais son accusation sans aucunes preuves n'est pas républicaine non plus !
Et on voit malheureusement tous les jours que la violence n'a pas de partis , mais que des victimes...
Bonjour les lyonnaisSignaler Répondre
Monsieur le député communiste je trouve extraordinaire votre action envers les pauvres mais je pense que que les gens comme vous devraient être soumis à un impôt solidarité personnalisé et la je serais admiratif de votre dévouement car faire du social avec le portefeuille des autres c.est un peu trop facile. Et accuser l.extreme droite est vraiment lamentable Quels sont vos arguments ? Pauvre France
Les violences fascistes contre des élus devraient être reprises en boucle par tous les médias.Signaler Répondre
Que sait-il de la personne qui a lancé les œufs ? Ce sont des hypothèses qu'il fait.Signaler Répondre
C'est peut-être un déçu du communisme ou bien un adolescent désœuvré?
La haine des pauvres et la violence physique, ce sont les méthodes de l'extrême-droite"Signaler Répondre
Hé Boris Miachon-Debard, faut peut etre aussi balayer dans votre camp, qui casse le plus lors des manifestations ????? posez vous la bonne question au lieu de pourrir l'extrême droite. Quant on a plus d'arguments, on accuses ses rivales !
Avec l'écharpe le mec a surtout cru que c'était DoucetSignaler Répondre