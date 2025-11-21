Un élu visé par des jets d'oeufs à Lyon : "Cette personne, lâche, a peut-être cru me faire taire"

Elle alertait les collectivités et l'Etat sur la situation critique du sans-abrisme dans l'agglomération, avec des centaines d'enfants et de familles à la rue.

Alors qu'il défilait, Boris Miachon-Debard, élu communiste du 7e arrondissement et suppléant de la députée Marie-Charlotte Garin, a été la cible de jets d'oeufs. L'un d'entre eux l'a même atteint à la tête.

L'épisode, passé inaperçu, est révélé par l'intéressé.

Dans un communiqué, l'élu PCF estime avoir été visé délibérément par une personne depuis sa fenêtre, puisqu'il portait son écharpe tricolore.

"La haine des pauvres et la violence physique, ce sont les méthodes de l'extrême-droite", réagit Boris Miachon-Debard.

"Cette personne, lâche, a peut-être cru me faire taire, alors je le redis plus fort : Il faut mobiliser les immeubles vides, publics comme privés. Et que la Métropole augmente son budget d’accueil d’urgence. Il y en a marre de voir des gamins à la rue !", conclut le communiste, qui a également un mot de soutien à Malika Benarab-Attou, ancienne eurodéputée et tête de liste LFI dans le 2e arrondissement, qui se trouvait à ses côtés lors des jets d'oeufs.