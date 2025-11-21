Politique

Un élu visé par des jets d'oeufs à Lyon : "Cette personne, lâche, a peut-être cru me faire taire" - LyonMag

Ce jeudi, dans le cadre de la journée internationale des droits de l'enfant, une manifestation s'est déroulée à Lyon.

Elle alertait les collectivités et l'Etat sur la situation critique du sans-abrisme dans l'agglomération, avec des centaines d'enfants et de familles à la rue.

Alors qu'il défilait, Boris Miachon-Debard, élu communiste du 7e arrondissement et suppléant de la députée Marie-Charlotte Garin, a été la cible de jets d'oeufs. L'un d'entre eux l'a même atteint à la tête.

L'épisode, passé inaperçu, est révélé par l'intéressé.

Dans un communiqué, l'élu PCF estime avoir été visé délibérément par une personne depuis sa fenêtre, puisqu'il portait son écharpe tricolore.

"La haine des pauvres et la violence physique, ce sont les méthodes de l'extrême-droite", réagit Boris Miachon-Debard.

"Cette personne, lâche, a peut-être cru me faire taire, alors je le redis plus fort : Il faut mobiliser les immeubles vides, publics comme privés. Et que la Métropole augmente son budget d’accueil d’urgence. Il y en a marre de voir des gamins à la rue !", conclut le communiste, qui a également un mot de soutien à Malika Benarab-Attou, ancienne eurodéputée et tête de liste LFI dans le 2e arrondissement, qui se trouvait à ses côtés lors des jets d'oeufs.

Boris Miachon-Debard

avatar
en fait le 21/11/2025 à 15:13

il faut plutôt être courageux pour s'attaquer à l'islamogauchisme....🤮🤮🤮

Signaler Répondre
avatar
Et toi ? le 21/11/2025 à 15:08
GAD a écrit le 21/11/2025 à 14h26

Dans cette affaire la seule certitude est que le lanceur est particulièrement adroit .
De là à le qualifier tout de suite d'extrême droite ... C'est la rengaine habituellement rabâchée par les idéologues lorsqu’ils n’ont pas d'argumentation rationnelle à proposer

Tu as surement une explication, toi le haut en argumentation.

Signaler Répondre
avatar
GAD le 21/11/2025 à 14:26

Dans cette affaire la seule certitude est que le lanceur est particulièrement adroit .
De là à le qualifier tout de suite d'extrême droite ... C'est la rengaine habituellement rabâchée par les idéologues lorsqu’ils n’ont pas d'argumentation rationnelle à proposer

Signaler Répondre
avatar
Un élu communiste ? le 21/11/2025 à 14:10

ça existe chez nous ?
Que pense t-il des missiles que ses amis Russes envoient sur le peuple Ukrainien , c'est pas des oeufs
Faut acceptez tes contradictions, mais ils étaient bio, moins grave, Marie Charlotte approuve

Signaler Répondre
avatar
Et sinon le 21/11/2025 à 14:09
LFI 69 a écrit le 21/11/2025 à 12h30

Les violences fascistes contre des élus devraient être reprises en boucle par tous les médias.

Anaïs elle en est où dans les sondages ?🤔
Ah mince je viens juste de faire ma recherche..

Signaler Répondre
avatar
Gabin69 le 21/11/2025 à 14:06
Commerce équitable a écrit le 21/11/2025 à 13h39

Les œufs étaient ils bio ?

J'espère qu'ils étaient daubés, autant éviter le gaspillage..

Signaler Répondre
avatar
Les pavés bio le 21/11/2025 à 14:02
Commerce équitable a écrit le 21/11/2025 à 13h39

Les œufs étaient ils bio ?

Les œufs étaient bio, comme les pavés que ces copains lancent sur les flics

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 21/11/2025 à 13:41
ah bon a écrit le 21/11/2025 à 12h50

Parce que les méthodes de gauche sont plus douces ?

Non...

Pour preuve, les antifas sur les militants du PS lors de la manifestation parisienne du 1er Mai 2025...

Signaler Répondre
avatar
Commerce équitable le 21/11/2025 à 13:39
LFI 69 a écrit le 21/11/2025 à 12h30

Les violences fascistes contre des élus devraient être reprises en boucle par tous les médias.

Les œufs étaient ils bio ?

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 21/11/2025 à 13:38
LFI 69 a écrit le 21/11/2025 à 12h30

Les violences fascistes contre des élus devraient être reprises en boucle par tous les médias.

Vous ne croyez pas si bien dire : les antifas attaquent les élus et militants de gauche non LFI...

Signaler Répondre
avatar
Bouclard le 21/11/2025 à 13:35
LFI 69 a écrit le 21/11/2025 à 12h30

Les violences fascistes contre des élus devraient être reprises en boucle par tous les médias.

Toi, c'est ta co...rie qui tourne en boucle !!!

Signaler Répondre
avatar
serieux? le 21/11/2025 à 13:23

et on fait un article sur ça? il a rien d’autre à raconter plutot que pleurnicher pour un œuf? il a pas un programme sur lequel convaincre le gars?

Signaler Répondre
avatar
boris machons ...debout le 21/11/2025 à 13:20

le specialiste du snacking rapide en station garde à vous!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 21/11/2025 à 13:03

Pour un coco gâcher un œuf est un sacrilège, 90% devait revenir aux dirigeants du parti et 10% au petit peuple ;-)

Signaler Répondre
avatar
ah bon le 21/11/2025 à 12:50

Parce que les méthodes de gauche sont plus douces ?

Signaler Répondre
avatar
ancien caviste le 21/11/2025 à 12:38

Cet incident est regrettable et non républicain,
mais son accusation sans aucunes preuves n'est pas républicaine non plus !
Et on voit malheureusement tous les jours que la violence n'a pas de partis , mais que des victimes...

Signaler Répondre
avatar
Golf surfer le 21/11/2025 à 12:33

Bonjour les lyonnais
Monsieur le député communiste je trouve extraordinaire votre action envers les pauvres mais je pense que que les gens comme vous devraient être soumis à un impôt solidarité personnalisé et la je serais admiratif de votre dévouement car faire du social avec le portefeuille des autres c.est un peu trop facile. Et accuser l.extreme droite est vraiment lamentable Quels sont vos arguments ? Pauvre France

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 21/11/2025 à 12:30

Les violences fascistes contre des élus devraient être reprises en boucle par tous les médias.

Signaler Répondre
avatar
ordrejuste le 21/11/2025 à 12:00

Que sait-il de la personne qui a lancé les œufs ? Ce sont des hypothèses qu'il fait.
C'est peut-être un déçu du communisme ou bien un adolescent désœuvré?

Signaler Répondre
avatar
Quinoa le 21/11/2025 à 11:26

La haine des pauvres et la violence physique, ce sont les méthodes de l'extrême-droite"

Hé Boris Miachon-Debard, faut peut etre aussi balayer dans votre camp, qui casse le plus lors des manifestations ????? posez vous la bonne question au lieu de pourrir l'extrême droite. Quant on a plus d'arguments, on accuses ses rivales !

Signaler Répondre
avatar
VivementAulas le 21/11/2025 à 11:23

Avec l'écharpe le mec a surtout cru que c'était Doucet

Signaler Répondre

