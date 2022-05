Finale des Playoffs l’ASVEL féminin a "hâte d’en découdre" face à Bourges

Les basketteuses de l’ASVEL, troisièmes au classement, s’apprêtent à disputer cinq matchs face à Bourges, arrivées en tête de la saison régulière. Après une année difficile, les joueuses sont déterminées à affronter les vainqueurs de l’EuroCoupe 2022. "Personne ne nous voyait aller jusqu’en finale, on est super contentes d’y être et maintenant c’est à nous de jouer. Je pense qu’on est à notre place, on sait qu’on n’est pas favorites et ça sera très bien comme ça", affirme l’arrière Marine Johannes.

La dernière fois que les Lionnes ont foulé le parquet, c’était il y a 10 jours et elles se sont imposées 83-76 face à Villeneuve-d’Ascq. "Je trouve qu’on a un petit désavantage parce que cela fait 10 jours qu’on n’a pas joué. C’est une vraie problématique. Le côté positif c’est que ça nous laisse le temps de bien nous préparer aussi", confie à son tour le coach Pierre Vincent. "Elles ont hâte d’en découdre. On n’a rien à perdre. L’équipe est pleine d’énergie, on a continué de s’améliorer tactiquement", rassure Pierre Vincent. "On est prêtes, je pense qu’on a vu pas mal de choses qui nous manquaient", complète Marine Johannes.

Concernant l’équipe de Bourges, tout le monde s’accorde à penser qu’elles feront du mal aux Lyonnaises. "Bourges est une équipe qui joue très bien ensemble et depuis longtemps. Nous on est une jeune équipe", explique le coach. "Elles ont une défense plutôt bien organisée et très agressive. Il faut réussir à ne pas être pris par leur agressivité et trouver leurs joueuses libres", poursuit-il. "Quand on sent que le public gronde chez elles et qu’elles sont euphoriques, il faudra être capable de s’asseoir, de se poser et de garder la balle. Et ça, c’est difficile" assure-t-il avant de conclure : "Il faut être dans l’instant présent et jouer 40 minutes à fond."

Les joueuses ont donc eu le temps de préparer au mieux cette finale. "On a eu une bonne semaine d’entrainement. Je pense qu’on a bien travaillé et qu’on a compris ce que Pierre voulait qu’on fasse sur cette finale", déclare Marine Johannes.

Elles restent confiantes pour le déplacement et sont déterminées à faire briller le sport féminin. "Je pense que ça va être une très belle finale pour le basket féminin, peu importe le résultat", confesse l’internationale française avant de rejoindre l’un des derniers entrainements avant l’échéance.

Coup d’envoi du premier match, dimanche 29 mai, à 20h30, en direct sur Sport en France.

A.B.