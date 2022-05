Play-Offs : l'ASVEL à 40 minutes d'une demi-finale de Betclic Elite

Après avoir perdu le premier match à domicile, les basketteurs villeurbannais ont su renverser Cholet ce vendredi soir pour arracher une troisième rencontre décisive qui aura lieu ce dimanche

L'ASVEL n'a plus le choix : il faut gagner cette ultime bataille en quart de finale pour pouvoir rejoindre Dijon en demi-finale de Betclic Elite. TJ Parker et ses hommes ne doivent surtout pas répéter les mêmes erreurs que lors de la deuxième mi-temps du premier match et des premières 20 minutes du second.

Comme souvent, les Rhodaniens pourront compter sur la très bonne forme du duo Elie Okobo-Chris Jones. Mais il est sûr que c'est toute l'équipe qui doit se sentir concernée par l'enjeu d'un potentiel 21e titre national.

Le coup d'envoi sera donné à 19h à l'Astroballe.