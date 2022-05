Lyon : un homme soupçonné de droguer un client du Bellona Club

C’est un énième épisode de soumissions chimiques qui s’est déroulé le week-end dernier, selon Le Progrès. Alors que la nuit de vendredi à samedi est bien avancée, un client âgé de 22 ans s’est affolé et est persuadé qu’un individu, âgé de 20 ans, a versé un produit dans son verre. Après une altercation contrôlée par les vigiles de l’établissement, la police est intervenue à 6h20. Les agents ont découvert dans la sacoche de l’individu mis en cause, une fiole vide et un sachet contenant 30 grammes de kétamine, un produit psychotrope.

La victime présumée ne présentait pas de symptômes et a déclaré avoir jeté le contenu du verre avant d’assurer en avoir bu une gorgée. Placé en garde à vue, le jeune homme de 20 ans a finalement été remis en liberté quelques heures plus tard, sans poursuite.

A noter que la drogue a été détruite.