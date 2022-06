Le poste d'aiguillage de Perrache récompensé par le premier Prix Citoyens du Patrimoine Annie et Régis Neyret à Lyon

Pour avoir entrepris la remise en service, à des fins de présentation au public et de conservation patrimoniale, du poste d'aiguillage n°1 de la gare de Perrache, elle remporte le premier Prix Citoyens du Patrimoine Annie et Régis Neyret et les 4000 euros qui l'accompagnent. Cette récompense salue les initiatives d'associations ou de particuliers qui se mettent "au service de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine lyonnais".

Outre l'association Rails et histoire, trois autres associations ont été saluées par la mairie à travers des prix coup de coeur dotés d'une enveloppe de 2000 euros à reverser à chacun.

Le projet "Bonjour Lyon !" des éditions du Sabot Rouge permet une compilation de comptines originales qui font découvrir le patrimoine lyonnais aux enfants. Le projet "Récits de vi(ll)es et Polyphonies citadines aux derniers bains-douches de Lyon" de l'association LALCA est présenté comme une "expérience patrimoniale et sociale à travers des récits d'usagers du lieu". Enfin, le projet "Restauration de la façade sur rue de la copropriété du 2 montée du Gourguillon" était porté par le syndicat de copropriété.

Au total, 16 projets ont dû être départagés par le jury présidé par Sylvain Godinot, adjoint au maire de Lyon chargé de la Transition écologique.

Une exposition les rassemblant tous sera de nouveau visible à l'Hôtel de Ville les 17 et 18 septembre prochains à l'occasion des Journées européennes du Patrimoine.