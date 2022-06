Variole du singe : 33 cas en France dont deux en Auvergne-Rhône-Alpes

Le dernier bilan des autorités sanitaires fait état de 33 cas de variole du singe en France. Le chiffre est en hausse par rapport au week-end dernier où il s’établissait à 16 cas.

Parmi les 33 cas, deux ont été rapportés en Auvergne-Rhône-Alpes mais également 24 en Ile-de-France, un dans les Hauts-de-France, un en Centre-Val de Loire, quatre en Occitanie et un en Normandie.

Le décompte a été arrêté mercredi matin à 10 heures, indique l'organisme public qui prévoit un nouveau bilan actualisé sera publié vendredi.

"La situation évolue (...) très rapidement", justifiant un dispositif de "surveillance pérenne" de la transmission de ce virus, explique également Santé Publique France.

La variole du singe est une maladie zoonotique habituellement transmise à l’homme dans les zones forestières d’Afrique du Centre et de l’Ouest par des rongeurs sauvages ou des primates. Une transmission inter-humaine est également possible.

Le virus peut ainsi être transmis par contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses d’une personne malade, ainsi que par les gouttelettes (salive, éternuements, postillons…).

A noter que l’infection par le virus débute par une fièvre, souvent forte et accompagnée de maux de tête, de courbatures et d’asthénie. La maladie est bénigne dans la plus grande majorité des cas.