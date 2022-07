Une sénatrice du Rhône réclame des comptes au gouvernement sur la variole du singe

Sur la question du début d’épidémie de la variole du singe, Raymonde Poncet Monge, sénatrice écologiste du Rhône, Sabrina Sebaihi, députée NUPES sur la 4e circonscription des Hauts-de-Seine, Eva Sas, députée EELV de la 8e circonscription de Paris, et Mélanie Vogel, sénatrice écologiste des Français de l’étranger, ont le ton accusateur.

Elles dénoncent dans un communiqué les actions du gouvernement : "les moyens mis en place pour lutter contre le virus, […] le dépistage et la prise en charge des personnes infectées […] sont beaucoup trop lents en France." Cette lenteur risque, d’après leurs propos, de provoquer des "situations dramatiques et de grande souffrance."

C’est pourquoi les quatre femmes politiques demandent au ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, une "réelle politique de santé publique" visant à "protéger les publics les plus vulnérables." Celle-ci est composée d’une "campagne massive de prévention et de dépistage rapide" ainsi que de l’ouverture de la vaccination.

Enfin, elles réclament "la transparence la plus totale quant au plan de prévention et de vaccination de la part de Santé Publique France" et celle du gouvernement vis-à-vis des "stocks de vaccin disponibles."