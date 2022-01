Les sénateurs EELV du Rhône appellent au "boycott diplomatique" des Jeux Olympiques de Pékin 2022

Dans une tribune publiée sur les réseaux sociaux, les parlementaires et eurodéputés écologistes ont annoncé vouloir un "boycott diplomatique" de l’évènement sportif "au nom du respect des droits humains". Parmi eux, les deux sénateurs EELV du Rhône, Thomas Dossus et Raymonde Poncet.

Dans ce texte co-signé par Yannick Jadot ou encore Raphaël Glucksmann et plusieurs élus du continent, les parlementaires estiment que "le respect des droits de l’Homme dans certaines zones du pays a empiré" depuis les JO d’été de Pékin en 2008. "Le Tibet a été transformé en un état sous surveillance avec des centaines de prisonniers politiques torturés et plus de 150 Tibétains qui se sont immolés pour protester contre les politiques oppressives de la Chine et l’absence de droits", poursuivent-ils, évoquant également les Ouïghours.

Ils appellent donc les dirigeants pays membres de l’Union européenne, ainsi que l’institution elle-même, à ne pas se rendre sur place "à moins d’une démonstration du gouvernement chinois d’une amélioration vérifiable du respect des droits de l’Homme à Hong Kong, au Turkestan oriental, au Tibet, dans la Mongolie du sud, Macao et ailleurs".

Pour Thomas Dossus et Raymonde Poncet, refuser le boycott diplomatique des JO reviendrait à "gifler les milliers de personnes qui souffrent de la répression du gouvernement chinois" et donnerait "carte blanche" à ce dernier pour poursuivre ses actes.

Les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022 débuteront le 4 février prochain.

Il est à noter le double discours des élus écologistes lyonnais puisqu'en 2022, une délégation de la Métropole de Lyon se rendra à Shanghai, qui, jusqu’à preuve du contraire, se trouve également en Chine. La mégalopole organisera en octobre la finale des Worldskills et a invité Lyon à y assister, puisque c'est elle qui accueillera l'évènement au prochain coup. A la question de savoir si elle comptait se rendre sur place, la vice-présidente au Tourisme, Hélène Dromain, nous avait répondu début janvier : "Oui, probablement".