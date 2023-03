Thomas Dossus : "Des débats âpres avec les ministres qui ont menti sur la réforme des retraites"

Arrivé au Sénat, le texte de la réforme des retraites va occuper les parlementaires jusqu'au 12 mars. "Ca sera évidemment plus apaisé qu'à l'Assemblée nationale", promet Thomas Dossus. Le sénateur écologiste lyonnais veut toutefois des "débats âpres avec les ministres qui ont menti".

L'absence de la France insoumise au Sénat explique-t-elle ce changement de ton ? Thomas Dossus reconnaît une "divergence stratégique claire avec les insoumis à l'Assemblée". et estime qu'il est "important de débattre du fond au Sénat".

Thomas Dossus s'exprime également sur la fusion entre Oullins et Pierre-Bénite : "Qu'on soit pour ou contre la fusion, ça doit être débattu démocratiquement. (...) On est vraiment sur un hold-up démocratique".

Tête pensante de Grégory Doucet durant la campagne municipale de 2020, le sénateur a évidemment analysé les deux récents sondages concernant le maire de Lyon : "Il y a une attente des Lyonnais. La sortie des projets va corriger tout ça et on emportera l'adhésion du plus grand nombre à la fin. Je ne suis pas très inquiet".

00:00 Réforme des retraites

03:30 Fusion Oullins-Pierre-Bénite

04:41 FFF

09:11 Euronews

10:21 Grégory Doucet face aux sondages

11:32 SNU