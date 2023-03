Méga-bassines : plusieurs élus NUPES de Lyon présents à Sainte-Soline dénoncent la "brutalité aveugle" des forces de l'ordre

Entre 6000 personnes selon la préfecture des Deux-Sèvres et 30 000 selon les organisateurs étaient rassemblées pour dénoncer les méga-bassines.

Outre des associations écologistes et des élus, les services de l’Etat ont recensé un millier "d’activistes violents" qui ont affronté les forces de l’ordre sur place. Si les images des véhicules de gendarmerie incendiés ont fait le tour des médias, on apprend également par la voix de Gérald Darmanin qu’un manifestant se trouve en état d’urgence absolue après un traumatisme crânien et que 24 militaires ont été blessés. Le bilan chez les manifestants serait plus grave et plus élevé selon certains organisateurs et députés NUPES.

Des élus rhodaniens et lyonnais étaient à Sainte-Soline ce samedi, en retrait du conflit entre les militants les plus belliqueux et les gendarmes.

Gabriel Amard, député LFI de Villeurbanne, y est allé de son bilan côté manifestants et décrit "des personnes en urgence vitale, des inconscients, des fractures ouvertes alors que tous sont ici pacifiquement pour défendre l’eau et le vivant". Le gendre de Jean-Luc Mélenchon fait d’ailleurs polémique avec son terme "tous ici pacifiquement" alors que plusieurs individus étaient venus armés de cocktails Molotov.

Plus de 25 000 personnes à #SainteSoline pour dire non aux mégas bassines et défendre l’eau et le vivant. Nul ne doit s’accaparer l’eau pour des profits.



L’eau c’est la vie. Nous ne lâcherons rien. #BassinesNonMerci pic.twitter.com/UA0sfsFWQN — Gabriel Amard (@gabrielamard) March 25, 2023

Le sénateur EELV du Rhône Thomas Dossus, également présent, "n’a pu que constater des méthodes bien trop brutales de maintien de l'ordre. Cette fois pour défendre... un cratère vide".

Au côté des 30 000 défenseurs de l'eau rassemblés contre les méga-bassines aujourd'hui à #SainteSoline.



Avec les autres élus présents, nous n'avons pu que constater des méthodes bien trop brutales de maintien de l'ordre.



Cette fois pour défendre... un cratère vide . pic.twitter.com/G6Uj77zYdE — Thomas Dossus 🇪🇺 (@tomdoss) March 25, 2023

Le témoignage le plus fort est celui de Benjamin Badouard, co-présidente du groupe des écologistes à la Métropole de Lyon. Alors que l’autre co-présidente Vinciane Brunel-Vieira manifestait à Villeurbanne contre la venue d’Eric Zemmour, lui était à Saint Soline : "Avec des parlementaires en écharpes, nous protégions des blessés, à l'écart des échauffourées. Quand des "forces de l'ordre" en quad nous ont lancé grenades / lacrymos... Une brutalité aveugle".