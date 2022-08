Des drapeaux à Lyon pour soutenir les Tibétains

Devant le Palais de justice ou devant la Basilique de Fourvière, ces drapeaux ont été accrochés ce lundi 29 août. Cet acte a pour but de soutenir le peuple tibétain victime des violences et des répressions chinoises.

Le gouvernement chinois tente d’éradiquer la culture tibétaine en les soumettant au travail forcé dans des usines ou en les emprisonnant. Les moines sont particulièrement visés, car considérés comme dangereux. Lors du soulèvement tibétain de 2008, ce sont eux qui ont mené les manifestations.

Le Tibet, un territoire désiré

Si la Chine est aussi intéressée par ce territoire, c’est avant tout pour une question géographique. Le Tibet est enclavé en Chine, mais surtout, le Tibet historique représentait pratiquement un tiers, en surface, de la République Populaire de Chine. De plus, la Chine est un pays qui cherche à désengorger ses terres. Quelques villes tibétaines sont d’ailleurs essentiellement composées de Chinois, comme Bayi qui a été créée en 1950 par un détachement militaire chinois.

Enfin, le Tibet servait à l’origine à repousser les forces indiennes et russes. C’est, par ailleurs, ce qui provoquera le conflit sino-indien en 1962. Cette barrière naturelle composée de monts et de vallées permettait de repousser facilement l’ennemi.

Aujourd’hui, les raisons militaires, territoriales ou économiques sont un peu démodées, la Chine étant devenu le pays le plus puissant. Mais elle reste très attachée, historiquement au Tibet et la Chine veut continuer d’étendre son territoire.