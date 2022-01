Hélène Dromain : "Baisser l'impact carbone des touristes de la Métropole de Lyon"

Avec l'arrivée au pouvoir des écologistes, beaucoup se demandaient à quelle sauce allait être mangé le tourisme lyonnais, construit à coups de promotion à l'étranger par Gérard Collomb.

"Le tourisme, c'est vraiment un secteur que l'on veut promouvoir, promet Hélène Dromain. Simplement, il y a plusieurs formes de tourismes".

Dans la Métropole de Lyon, les revenus liés au tourisme sont moins importants que l'impact carbone qu'il génère. "Le but est de baisser cet impact. Il suffit d'augmenter de quelques jours la durée des séjours à Lyon et on arrive complètement à gommer l'impact. Il suffit de faire en sorte qu'un maximum de touristes viennent à Lyon en train plutôt qu'en avion", poursuit la vice-présidente de Bruno Bernard.

"On n'est pas très favorable à ce que des gens fassent 3000 kilomètres en avion pour rester à Lyon pendant 2 jours. Il faut faire en sorte qu'ils restent plus longtemps", annonce Hélène Dromain.

L'élue écologiste revient également sur l'épisode de la ViaRhôna, les Worldskills de la semaine prochaine et le rôle que pourra jouer Lyon durant la présidence française de l'Union européenne.

