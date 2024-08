Variole du singe : le gouvernement ouvre quatre centres de vaccination à Lyon et dans le Rhône

Si aucune contamination n'a encore été signalée dans le pays, le gouvernement a décidé d'ouvrir 232 sites de vaccination.

Le nouveau variant clade Ib n'est pas encore arrivé en France, mais la variole du singe circule, puisque 28 cas ont été recensés dans le Rhône depuis le début de l'année.

Parmi ces 232 sites français, quatre se trouvent à Lyon et dans le Rhône.

Il s'agit de l'hôpital Edouard-Herriot, de l'hôpital de la Croix-Rousse, du centre de santé et de sexualité Le Griffon (Lyon 1er) et de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône à Gleizé.

#Mpox | Suite au passage par l'@WHO du Mpox en #USPPI retrouvez un point sur la situation sanitaire et les mesures engagées par l'ARS en Auvergne-Rhône-Alpes.https://t.co/7U98Ej0qQw pic.twitter.com/NI4SayoklH — ARS Auvergne-Rhône-Alpes (@ARS_ARA_SANTE) August 23, 2024

La vaccination est pour le moment préventive et ne concerne que les personnes trans et HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes) multipartenaires, les personnes en situation de prostitution et les professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle.