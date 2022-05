Variole du singe : un premier cas diagnostiqué à Lyon ?

Le premier cas identifié la semaine dernière est un homme de 29 ans, habitant en Île-de-France, sans antécédent de voyage dans un pays où circule le virus. Deux autres malades ont été diagnostiqués depuis, sans que leur lieu d'habitation ne soit précisé. Selon France 3, un de ces deux patients a été pris en charge dimanche à l'hôpital de la Croix-Rousse. Cet homme, de retour d'un voyage aux Canaries, aurait été isolé.

"A ce jour, ces cas sont survenus principalement, mais pas uniquement, chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, sans liens directs avec des personnes de retour de zone endémique", a précisé SPF dans un communiqué. Et l'organisme de préciser que "les infections par ces virus font l’objet d’une surveillance pérenne par le dispositif de la déclaration obligatoire. Compte tenu des alertes en cours, la surveillance de ces infections est renforcée par Santé publique France et des messages d’informations et d’alerte sont adressés aux professionnels de santé".

La variole du singe est une maladie zoonotique habituellement transmise à l’homme dans les zones forestières d’Afrique du Centre et de l’Ouest par des rongeurs sauvages ou des primates, "mais une transmission inter-humaine est également possible, en particulier au sein du foyer familial ou en milieu de soin", indique Santé Publique France.

Le virus peut ainsi être transmis par contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses d’une personne malade, ainsi que par les gouttelettes (salive, éternuements, postillons…). On peut également se contaminer au contact de l’environnement du malade, notamment la literie, les vêtements, la vaisselle, et le linge de bain. Il est donc important que les malades respectent un isolement pendant toute la durée de la maladie, qui dure environ trois semaines.

A noter que l’infection par le virus débute par une fièvre, souvent forte et accompagnée de maux de tête, de courbatures et d’asthénie. "Après deux jours environ, apparaît une éruption vésiculeuse, faite de vésicules remplies de liquide qui évoluent vers le dessèchement, la formation de croutes puis la cicatrisation. Des démangeaisons peuvent survenir. Les vésicules se concentrent plutôt sur le visage, les paumes des mains et plantes des pieds. Les muqueuses sont également concernées, dans la bouche et la région génitale. Les ganglions lymphatiques sont enflés et douloureux, sous la mâchoire et au niveau du cou", rappelle SPF.

La maladie est bénigne dans la plus grande majorité des cas.