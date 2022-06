Variole du singe : cinq cas confirmés en Auvergne-Rhône-Alpes

La France comptait en ce début de semaine 66 cas confirmés d’infection par le virus de la variole du singe. Ce chiffre s’élevait à 51 cas vendredi dernier.

Parmi ces 66 cas rapportés, cinq ont été enregistrés en Auvergne-Rhône-Alpes. La région la plus touchée est l’Ile-de-France avec 48 cas. Suivent l’Occitanie (8 cas), la Normandie (2 cas), les Hauts-de-France (1 cas), le Centre-Val de Loire (un cas) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (1 cas).

"61 ont fait l'objet d'une investigation, un a refusé celle-ci, un demeure injoignable et 3 sont en cours d'investigation", indique Santé Publique France dans ce nouveau bilan précisant que "tous les cas investigués sont des hommes, âgés entre 22 et 63 ans (âge médian: 35 ans)".

Santé Publique France montre également que plus de la moitié des cas sont des personnes ayant voyagé à l’étranger avant le début de leurs symptômes.

La variole du singe est une maladie zoonotique habituellement transmise à l’homme dans les zones forestières d’Afrique du Centre et de l’Ouest par des rongeurs sauvages ou des primates. Une transmission inter-humaine est également possible. La maladie est bénigne dans la plus grande majorité des cas.