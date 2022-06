Villeurbanne : elle avait pris en photo ses agresseurs, la police les retrouve un an après

Une femme avait été frappée rue de la Jeunesse à Villeurbanne par deux jeunes filles qui voulaient lui dérober son sac à main. Une témoin qui passait par là était venue en aide à la victime, ce qui a permis à cette dernière de prendre en photo ces agresseurs et a récupéré son sac. Les deux voleuses ont cependant pu subtiliser une paire d'écouteurs haut-de-gamme.

Plus d'un an plus tard, ce mercredi, les forces de l'ordre sont intervenues dans un foyer pour jeunes puisqu'une adolescente âgée de 17 ans venait de frapper ses éducateurs. C'est au moment des interrogatoires que les enquêteurs ont fait le rapprochement entre les deux affaires.

La jeune fille a en effet été identifiée grâce aux photos prises par la victime de l'agression de 2021. Sa complice, elle aussi âgée de 17 ans, a pu être interpellée et placée en garde à vue. La première a reconnu le vol et nié les violences tandis que la seconde a reconnu les violences et nié le vol.

La jeune fille du foyer sera présentée ce jeudi au parquet tandis que sa comparse a été laissée libre et sera convoquée ultérieurement.