Il s’encastre dans un portail avec un quad qu’il essayait près de Lyon : 4 mois de prison avec sursis

Mardi, un homme âgé de 41 ans était jugé pour des faits vieux de deux ans. Quelques jours après la fin du premier confinement de 2020, il avait essayé le quad d’un ami sur la commune de Limas mais s’était encastré dans le portail d’un voisin.

Pas de chance, le portail en fer forgé avait été réalisé par les Compagnons du devoir selon le Progrès et son propriétaire a réclamé plus de 7000 euros au titre des préjudices matériel et moral.

Celui qui conduisait sans permis et sans casque avait évité le fauteuil roulant de justesse. Il n’a toutefois pas échappé à une condamnation.

Les juges ont suivi les réquisitions du parquet et lui ont infligé 4 mois de prison avec sursis et deux amendes de 50 euros. Il devra également verser à sa victime 4209 euros.