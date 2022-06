Près de Lyon : des dépistages de la scoliose proposés gratuitement mercredi

Ce mercredi 15 juin, il sera possible de se faire ausculter le dos gratuitement par des médecins et soignants à Sainte-Foy-lès-Lyon. Le but de cette opération initiée par la fondation Yves Cotrel est de sensibiliser le grand public sur les problématiques liées à la scoliose, cette déformation de la colonne vertébrale qui peut causer douleurs et problèmes de croissance.

Dès 10h et jusqu'à 16h30, des dépistages gratuits seront proposés au domaine Lyon saint Joseph (38 allée Jean-Paul-II) par des professionnels de la Clinique Charcot en partenariat avec le Secours Populaire.

En parallèle de ces ateliers, l'association Sarb'Arc'Am proposera des animations autour de sports réputés pour leur sollicitation du dos (tir à l'arc, trampoline, cerfs-volants, foot, pétanque). Un atelier "yoga du dos" est également prévu.

Pour participer aux activités et réserver un créneau de dépistage, il faut se rendre sur le site dédié des Scolimpiades.