Lyon : en érection, il montre son sexe à une vendeuse et se décrit comme "vagabond antisémite"

Les faits remontent au 30 avril dernier. Comme le rapporte Le Progrès, un individu âgé de 32 ans est entré dans une boutique de chaussures située rue de la République, dans le 2e arrondissement de Lyon. Il s'est alors retrouvé face à une vendeuse et avait le sexe en érection. Il a alors baissé son pantalon devant la commerçante médusée et complètement terrorisée.

Fort heureusement, les forces de l'ordre ont pu rapidement interpeller l'exhibitionniste. Son procès en comparution immédiate avait lieu ce jeudi. Avant d'être entendu par les juges, un psychiatre judiciaire lui a décelé une schizophrénie mal soignée accompagnée d'une altération du discernement.

A la barre, grand sourire aux lèvres, le prévenu a assuré qu'il était ivre au moment des faits et qu'il ne se souvenait pas de ses actions. Il a également déclaré qu'il n'hésitait pas à aller voir les prostituées de Gerland lorsqu'il en ressentait le besoin.

Il s'est ensuite décrit comme "un vagabond marseillais antisémite" et a avoué qu'il préférait aller en prison plutôt que de rester à la rue. "On a un lit, une douche et des médecins", a-t-il déclaré, toujours selon Le Progrès. Par manque de preuve, l'homme a été relaxé pour les faits d'exhibition sexuelle. Il passera cependant deux mois en prison pour avoir insulté des policiers.