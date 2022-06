Lyon dans le top 50 des villes les plus ouvertes à la communauté LGBTQ+

Lyon se classe 43e pour son ouverture à la communauté LGBTQIA (Lesbienne, Gay, Bisexuel, Transexuel, Queer, Intersexuel et Asexuel), d’après une étude menée par le moteur de recherche de maisons de vacances Holidu.

Pour le mois des Fiertés où de nombreuses festivités ont lieu dont des "Gay Prides", l’objectif d’Holidu est "d’aider à se faire une meilleure idée de la facilité d’accès à chaque ville, des coûts à prévoir, de l’ampleur de l’offre pour la communauté LGBTQ+ et du degré d’avancement de la législation de chaque pays", présente-t-il dans un communiqué. A long terme, cette étude vise à lutter contre « la discrimination de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. »

Pour faire cette analyse, Holidu se base sur plusieurs critères : égalité LGBTQ par pays, nombre de bars LGBTQ-friendly, hashtags et publications Instagram, prix d’un logement et accessibilité des villes. Le score maximal, déterminé par une équation, est de 50 et de 10 pour chaque catégorie.

Au total, 100 villes européennes, les plus peuplées ou les plus importantes sur la scène LGBTQ+, ont été classées. Dans le top 3, on retrouve Londres avec un score de 38,67, Berlin avec 29,85 et Hambourg avec 27,37.

Quant à Lyon, elle remporte le score de 19 points avec 8 points d’égalité LGBTQ, 0 pour les publications Instagram, 4 pour les bars LGBTQ-friendly, 4 pour l’accessibilité de la ville et 3 pour le prix d’un logement.