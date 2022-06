Match 1 de la finale des play-offs : "ce sera du 50-50" entre l'ASVEL et Monaco

Dans cette série de cinq matchs, les basketteurs villeurbannais, qui visent un troisième titre de champions de France d'affilée, vont tenter de prendre l'avantage à domicile dès ce mercredi soir : "On a vu que l'avantage du terrain était vraiment important dans cette série", a rappelé TJ Parker en conférence de presse d'avant-match, conscient qu'il faudra composer avec des températures caniculaires.

Car le mercure sera sans doute aussi élevé que la rivalité qui oppose les deux équipes depuis quelques années maintenant. "C'est l'affiche que tout le monde voulait. Ça fait neuf jours qu'on attend, donc on est excité que ça commence", a confié le coach de l'ASVEL.

Mais après quatre confrontations cette année, en championnat et en Euroligue, comment surprendre l'adversaire monégasque, deuxième de la saison régulière : "Pendant la saison, on se joue une fois, et on se retrouve trois mois après. Sur une série, c'est différent. On aura des ajustements à faire entre les matchs. Donc c'est complètement différent. C'est notre troisième finale d'affilée, c'est super. Mais tout le monde va en finale pour la gagner. On sait que ça ne sera pas facile", a prévenu TJ Parker, qui attend ce moment depuis l'élimination prématurée de son équipe en Coupe de France.

Le message semble être passé dans le vestiaire, à en croire l'arrière villeurbannais Paul Lacombe : "Il faudra élever notre niveau de jeu. Il n'y a pas le choix, c'est le moment crucial. Le moment où il faut élever son énergie, augmenter son intelligence de jeu. Ça va se jouer sur des détails. Il faudra être meilleur et s'en donner les moyens en étant rigoureux, en faisant ce qu'on sait faire depuis le début de la saison, mais sans pression. Il faut juste avoir de l'énergie et de l'envie".

Et il ne faudra pas aller chercher très loin pour motiver les troupes, car comme le rappelle TJ Parker, "on a encore zéro trophée cette saison" : "Ce serait la meilleure des récompenses. C'est important pour cette équipe qui le mérite et qui a été sérieuse toute l'année".

La dernière ligne droite commence donc pour l'ASVEL, avec un départ fixé à 20h30. Et le coach de conclure : "Ce sera du 50-50. C'est une finale, donc tout peut se passer".

F.L.