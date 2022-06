Lyon : le défi "A l’école, j’y vais à vélo" a porté ses fruits

La première édition du défi "A l’école, j’y vais à vélo" a eu lieu le jeudi 2 juin dernier.

Organisé par la Maison du Vélo Lyon en partenariat avec la Ville de Lyon, ce défi avait pour but d’inciter les élèves des écoles participantes, accompagnés de leurs parents, à venir à l’école "sur leur vélo, draisienne ou encore trottinette", stipule la Maison du Vélo Lyon dans un communiqué.

Au total, 129 classes issues de 15 écoles maternelles et de 12 écoles élémentaires ont participé. Cela correspond à "2 élèves sur 3", précise l’association.

Par rapport au taux de participation à l’évènement, des labels de réussite vont être remis : "16 écoles vont recevoir un label 3 roues correspondant à plus de 60% de participation, et 8 écoles un label 2 roues, pour un taux de participation entre 30 et 60%." Mais c’est l’école élémentaire Léon Jouhaux, située dans le 3e arrondissement de Lyon, qui bat tous les records avec 92% de participation de la part de ses élèves.

Toucher les parents à travers leurs enfants

Mais ce défi avait d’autres objectifs : "sensibiliser les familles aux modes actifs, vers l’école ou d’autres activités et de mettre en avant leurs avantages" tels que "des déplacements ludiques" ou les effets positifs sur la santé.

C’est pourquoi, une enquête a été menée auprès des parents d’élèves afin "d’en savoir plus sur les pratiques de mobilité des familles." Résultat : "50% des parents choisiraient le vélo pour "se déplacer, dans l’idéal, avec [leur enfant] vers ses différentes activités"", 30% des participants envisageraient d’aller à leur travail en vélo mais 28% préfèrent la voiture et 22% les transports au commun.

Cependant, cette enquête a aussi permis de relever quelques freins : "des rues pas assez favorables au vélo, les faibles compétences des enfants à vélo ou encore le manque d’aisance des parents pour encadrer leur enfant en circulation." Par ailleurs, une problématique matérielle subsiste car "un élève sur 20" n’aurait pas de vélo, "la moitié des foyers [n’en] possède pas un par adulte, et plus d’un quart aucun."