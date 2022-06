Lyon : les enfants vont à l’école à vélo ce jeudi

La Maison du Vélo Lyon et la Ville de Lyon organisent pour la première fois le défi cycliste "A l’école, j’y vais à vélo" à destination des enfants et de leur famille. Les élèves sont invités à venir en vélo, en draisienne ou en trottinette à l’école. Au total, 23 écoles lyonnaises participent à ce défi ce qui correspond à 3 500 élèves de maternelle et de primaire.

A la fin, un label une, deux ou trois roues sera remis aux écoles en fonction du taux de participation de leurs élèves.

Favoriser les mobilités douces

"A l’école, j’y vais à vélo" vise à "sensibiliser les familles aux modes actifs, vers l’école ou d’autres activités, et de mettre en avant leurs avantages" comme un déplacement ludique et plus rapide, explique la Maison du Vélo Lyon dans un communiqué.

Ce défi s’inscrit dans "un contexte d’encouragement de ces mobilités douces, par la piétonisation de nombreuses rues scolaires, le passage à 30 km/h ou encore la multiplication d’aménagements cyclistes", stipule l’association cycliste.

Par ailleurs, une enquête auprès des parents est faite afin "d’en savoir plus sur les pratiques de mobilités des familles." Des conseils sont d’ailleurs donnés aux parents qui le souhaitent.