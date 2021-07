Lyon : des élus dénoncent des messages anti-voitures violents sur les fresques d'une école

De plus en plus de fresques murales et de dessins sur les trottoirs ornent les abords des écoles. Des oeuvres réalisées par les enfants et qui doivent leur permettre de s'approprier davantage ce lieu d'apprentissage.

Sauf que certains dessins réalisés sur l'un des murs extérieurs de l'école Harmonie/Rebatel du 3e arrondissement de Lyon ont interpellé les élus du groupe Progressistes & Républicains.

On peut effectivement voir une voiture en feu et exploser après avoir reçu un missile, accompagné du message suivant "Poussez-vous, vous allez crever si vous venez" ou encore le texte "Stop voiture, autorisation vélo - trottinette (tout ce qui ne pollue pas)".

Ce qui n'a pas manqué de déclencher beaucoup d'interrogations chez Georges Képénékian, David Kimelfeld ou encore Anne Brugnera : "Quels sont réellement les objectifs pédagogiques poursuivis ? Quels messages comptait-elle faire passer aux habitants du quartier ? S’agit-il d’une commande de la Ville de Lyon dans le cadre de son projet de réappropriation de la proximité des écoles ? Comment l’équipe enseignante et/ou péri scolaire s’est-elle mobilisée autour de ce projet ? Si cette "oeuvre" a été réalisée dans un cadre scolaire, l’inspection académique est-elle informée du projet et le soutient-elle ?"

"L’école doit-elle être le lieu de la promotion de la politique ? En tout état de cause, cette fresque et les messages qu’elles véhiculent nous interrogent et nous déconcertent", concluent les élus du groupe Progressistes & Républicains.

La Ville de Lyon a révélé que c'est l'artiste cubaine Jenny Feal qui s'est occupée des fresques de l'école Harmonie-Rebatel avec les enfants. Son projet consistait à "valoriser le lien entre les deux parties de l’école, qui est rendu visible par une passerelle surélevée. Dans cette même idée du lien, elle propose aux enfants de connecter les deux espaces vertical et horizontal avec des motifs naturels qu’ils rencontrent sur leur chemin en ville. Les enfants dessinent un arbre aux dimensions géantes directement sur le mur de l’établissement et investissent les sols en dessinant pour manifester la reprise symbolique de l’espace public par les piétons". D'où le sort funeste réservé aux voitures...