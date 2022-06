Inversion Festival : coup d’envoi du rendez-vous de musique urbaine à Lyon

C’est le rendez-vous urbain de l’année, Inversion Festival débarque dès ce vendredi au Matmut Stadium de Gerland. Le LOU Rugby s’est associé à la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Olympia Production pour un évènement immanquable.

Au programme, de la musique urbaine avec des gros noms internationaux. Stromae, Orelsan, les Black Eyed Peas, PNL, M.I.A, Oboy…Une programmation qui fera, à coup sûr, trembler le stade ! Les organisateurs ont également décidé d’inviter des artistes lyonnais à se produire tels que les rappeurs Sasso et l’Allemand.

Il sera possible de se restaurer grâce aux six foodtrucks présents sur le festival. Etant donné la période de canicule, les spectateurs sont autorisés à se munir d’un petit brumisateur, d’une bouteille en plastique de moins de 50cl et de crème solaire. A noter que les personnes âgées de moins de 16 ans doivent être accompagnées d’une personne majeure pour entrer dans l’enseigne du stade.

Des mesures pour lutter contre les piqûres sauvages

Au total, 40 000 festivaliers sont attendus sur l’évènement. A l’heure où les cas de piqûres sauvages sont de plus en plus nombreux, le staff s’est adapté pour permettre aux spectateurs de profiter plus sereinement des concerts. On compte 150 agents d’accueil, 300 bénévoles et 300 agents de sécurité.

L’important dispositif de sécurité aura notamment en charge le contrôle renforcé de tous les objets entrants grâce à la « palpation renforcée » des participants. C’est à cette étape que les organisateurs comptent bien intercepter les potentielles seringues. De plus, dans le cas où les festivaliers seraient victimes de piqûres, ils pourront se rendre dans l’un des sept postes médicaux dédiés à ce type d’agression.

Le village ouvre ses portes à 14h30 et le stade à 16h30. La fermeture des entrées est prévue à 23h.