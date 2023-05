Lyon : Stromae annule encore une date à cause de problèmes de santé

Après avoir annulé ses concerts à la Halle Tony Garnier les 24, 25 et 26 mai pour des raisons de santé, Stromae a également annulé le reste de sa tournée, y compris la date du 26 octobre prévue dans la salle lyonnaise. Les spectateurs en possession d’un billet pourront en réclamer le remboursement auprès du point de vente.

Dans un communiqué publié sur Twitter, le chanteur belge explique sa déception de ne pouvoir assurer son Multitude Tour : "Je tenais par ces mots […] à vous présenter à toutes et à tous mes plus sincères excuses pour ces rendez-vous manqués que j’attendais autant que vous, et auxquels je dois renoncer malgré moi." Si la tournée a été lancée il y a plus d’un an, Stromae ajoute que les problèmes ont débuté il y a quelques mois déjà : "J’ai ressenti une dégradation de mon état de santé qui m’a conduit à renoncer à quelques premières dates en France puis en Europe."

On ne devrait malheureusement pas revoir l’artiste belge sur scène de sitôt : "Je dois aujourd’hui accepter que ce temps de repos et de rémission soit plus long que je ne l’imaginais." Des problèmes de santé qui ne cessent de poursuivre Stromae puisqu’il avait déjà fait une dépression en 2015, après sa tournée mondiale de l’album "Racine carrée".