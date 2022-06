Décès de Denis Trouxe, célèbre adjoint à la Culture à Lyon

L'ancien élu lyonnais est décédé à l'âge de 86 ans.

Il avait été un influent et inspiré adjoint au maire chargé de la Culture et du Patrimoine. C'est avec Raymond Barre qu'il débute son mandat en 1995. Et rapidement, il propose de créer les Subsistances, qui se révèleront être l'un des hauts lieux de la création artistique régionale. C'est aussi lui qui, avec Régis Neyret, a monté le dossier de Lyon pour obtenir le classement au Patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO en 1998.

Celui qui avait débuté dans la publicité avait ensuite fait ses gammes à l'Office de tourisme, futur ONLYLYON.

Début juillet, la Ville de Lyon dirigée par les écologistes inaugurera la première édition du festival Entre Rhône et Saône. Denis Trouxe, visionnaire, avait soumis, sans succès, l'idée à Gérard Collomb de créer une fête de l'eau à Lyon. C'est un petit bout de lui qui restera vivant cet été à travers cet évènement.