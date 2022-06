Secrets de la Terre : la nouvelle exposition sur les minéraux au Musée des Confluences de Lyon

Cette année 2022 est tournée vers la minéralogie avec le 23e congrès de l’association internationale de minéralogie et le bicentenaire de la mort de René Juste Haüy, le père de la minéralogie moderne.

C’est pourquoi la collection de minéraux du Musée des Confluences qui est l’une des plus importantes collections publiques de France sera mise en avant lors d’une nouvelle exposition éphémère intitulée "Secrets de la Terre."

Au total, 10 000 minéraux et 5 000 roches seront exposés dès ce vendredi et jusqu’au 22 octobre 2023. Les visiteurs pourront, entre autres, admirer des azurites, des fluorites, du quartz ou encore un fragment de météorite

Cette exposition est "l’occasion de voyager dans le temps et dans l’espace avec des minéraux qui viennent de partout" tant de la mine de Chessy que des Etats-Unis, présente Héléna Ter-Ovanessian, cheffe du projet.

Comprendre les rapports entre Homme et minéraux

Autour d’une scénographie orchestrée par Gilles Munier, "Secrets de la Terre" "déroule le propos qui est déjà évoqué dans l’espace société [du musée] sur l’utilisation des minéraux par l’Homme", précise la cheffe du projet.

Avec cette exposition, "on est au croisement de la géologie et de l’histoire", souligne-t-elle. En effet, les visiteurs pourront, d’une part, en apprendre davantage sur la formation et les propriétés chimiques et physiques des minéraux.

D’autre part, ils pourront retracer l’histoire des rapports entre les sociétés humaines et les minéraux de l’âge azilien à nos jours en passant par le néolithique, l’âge de fer ou encore l’Antiquité grâce à de nombreux objets d’époque.

M.N.