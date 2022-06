Près de Lyon : il profane la tombe du père de son ex par rancœur

Les faits remontent entre le 19 et le 22 mars derniers à Villefranche-sur-Saône, rapporte Le Progrès. Par vengeance ou jalousie, l’homme de 22 ans a profané la tombe du père de son ex-petite amie avec qui il avait été en couple pendant cinq mois. Le suspect a recouvert de bombe de peinture noire la stèle de la tombe et volé une plaque funéraire qui l’ornait. Cette dernière a été retrouvée dans sa chambre.

L’homme a comparu devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône ce mardi où il a reconnu les faits tout en présentant ses excuses aux trois membres de la famille présents. A la barre, le prévenu est décrit par un psychiatre comme "fragile au plan psychologique." C’est pourquoi son avocate justifie les actes de son client par l’arrêt de la prise de ses médicaments. D’après elle, il serait revenu sur les lieux pour essayer de nettoyer la tombe, sans succès.

Finalement, il a été reconnu coupable et a écopé de deux mois de prison avec un sursis probatoire d’un an, l’obligation de suivre des soins et l’interdiction de joindre son ex-petite amie.