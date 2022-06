Lyon : protéger votre domicile en ligne lors d’une absence

Dans le cadre de la modernisation du ministère de l’Intérieur, il est maintenant possible de faire ses démarches administratives via une plate-forme commune à tous les services gouvernementaux. C’est le cas de l’opération Tranquillité Vacances qui permet d’éviter les cambriolages. En effet, lors d’une absence, une surveillance de domicile est mise en place par la police ou la gendarmerie qui prévient le propriétaire en cas de dégradation.

Afin de bénéficier de ce service, il suffit de se rendre sur le site des services publics avec un compte France Connect. Il faut renseigner son code postal et les dates de vacances. La demande sera ensuite envoyée au service de police ou de gendarmerie compétent. Après vérification des données, un récépissé de demande d’inscription et un récapitulatif sont transmis par mail.

A noter qu’il faut rentrer le plus de détails possibles car "plus les gendarmes ou les policiers auront d’informations, plus la sécurité [du] domicile sera garantie", justifie le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Cette démarche peut aussi être faite directement dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. Une pièce d’identité et un justificatif de domicile sont alors nécessaires.