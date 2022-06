OL féminin : Ellie Carpenter prolonge jusqu'en 2026

La défenseure internationale australienne sera donc liée au club jusqu'en 2026.

Arrivée en 2020, Ellie Carpenter souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou et est actuellement en rééducation à Lyon.

A travers cette prolongation, qui fait suite à celle de Wendie Renard, l’Olympique Lyonnais "renouvelle ainsi toute sa confiance à Ellie Carpenter et espère la récupérer le plus vite possible pour atteindre ses nombreux objectifs".

"Je suis très honorée de prolonger mon contrat dans ce magnifique club. J’ai beaucoup appris durant ces 2 premières années et désormais, je suis là jusqu’en 2026 ! Je suis blessée actuellement mais je travaille dur pour revenir sur les terrains et gagner à nouveau des titres", a réagi l'Australienne.